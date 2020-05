Hotel mit Huta in Haselünne-Flechum: Hier soll der Hunde König sein CC-Editor öffnen

Große Fenster lassen viel Licht in die Räume des Huntehotels mit Huta in Haselünne.

Carola Alge

Haselünne. Hunde sind für viele ein Familienmitglied, begleiten sie auch in den Urlaub. Was ab er ist, wenn das mal nicht geht oder Menschen ihre Vierbeiner aus einem anderen Grund vorübergehend unterbringen müssen, das jedoch bei Verwandtschaft oder Freunden nicht möglich ist? In Haselünne-Flechum gibt es bald Hilfe.