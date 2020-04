Eine typische Straßenszene zeigt dieser Kontrollposten der 4. Kanadischen Panzerdivision in Meppen, rechts deutsche Soldaten und befreite italienische Gefangene. Foto: Archiv Heimatverein Meppen

Meppen . Während am Montag, 9. April 1945, die Spitzen der britischen, kanadischen und polnischen Kampftruppen nach Norden und Osten vorrücken, bricht für viele Ortschaften im Kreis Meppen eine neue Ära an. Die britische Militärregierung ordnet die Verwaltungen neu und schickt Besatzungstruppen in Dörfer, die von den Kämpfen verschont geblieben sind.