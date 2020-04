So schafft Haselünnerin Corona-Alltag in der Altenpflege CC-Editor öffnen

Der Garten steht den Bewohnern von St. Ursula weiter zur Verfügung. Das Bild zeigt (v.l.) Heinrich Meemann, Lena Forsting und Maria Liebau. Foto: St. Ursula

Haselünne. Lena Forsting hat in der Corona-Krise einen mehr denn wichtigen Beruf. Als Pflegefachkraft gehört die Haselünnerin zu denen, die den Betrieb in Alten- und Pflegeheimen aufrecht erhalten. Vieles geht ihr derzeit sehr nah. Auch der Brief eines Siebenjährigen.