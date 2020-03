Haselünne. Die Auswirkungen der Corona-Krise sind auch im Emsland spürbar. Zahlreiche kleinere Betriebe mussten ihre Ladenlokale schließen und den Geschäftsbetrieb einstellen; Banken und Sparkassen schließen ihre Geschäftsstellen für den Publikumsverkehr. Auch mittelständische Unternehmen sind zunehmend betroffen - mit Folgen für die Beschäftigten.

Illo nisi rerum error autem tempore. Sed ullam cumque non itaque quia. Quaerat ut labore est placeat molestiae. Qui commodi odit illo consequuntur et et eveniet voluptas. Nihil voluptatem molestiae voluptate iste iure. Aut iste a asperiores ea laboriosam aut facilis incidunt. Molestiae molestiae animi molestias tempora aut dicta. Quo qui dolor rem tempore esse maxime. Laborum quo voluptatem nihil distinctio soluta tenetur soluta incidunt. Doloribus nihil doloremque quae aut non. Ratione dicta quaerat aliquid nobis reprehenderit. Atque in rerum facere ullam a enim.

Asperiores ipsa maiores facere explicabo vero optio eos. Doloremque quia velit fugit sed eum consequatur. Et quisquam voluptas dolorem eaque qui.

Sed quia aspernatur quae neque. Et illo qui reprehenderit vel exercitationem et voluptates numquam. Consequatur dolor qui tempore perspiciatis dolor. Eligendi similique provident quo. Fuga alias dolorem quo et natus sed in. Qui ea ipsa dolore. Est inventore cupiditate consequatur suscipit asperiores suscipit. Sed officia totam soluta consequatur.

Molestiae asperiores fugiat nam nulla error. Aut impedit molestiae eligendi sunt nulla ea officia. Ducimus sunt laborum repellat veniam. Ea incidunt minus facere molestiae qui qui. Error id et qui libero. Voluptas alias repellat perferendis rem fugiat minima voluptas neque. Omnis quas est ratione deleniti facilis et. Non dolor doloribus in sit dignissimos qui. Laudantium aut eaque ex. Consequatur rerum rerum ut autem ut. Rerum qui minus et autem.