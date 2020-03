Haselünne. Komplett besetzt waren die 110 Sitzplätze im Hasetor-Kino Haselünne, als die Kabarettistin Lina Lärche ihr Programm "Ich find's jetzt schon toll" präsentierte. Die Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Haselünne, Kerstin Albers, und der Samtgemeinde Herzlake, Agnes Kötter, begrüßten die 106 Frauen und vier Männer zu einer bunten Reise.

