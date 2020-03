Haselünne. Fünf Schüler aus dem Schulzentrum Hasetal-Herzlake haben erstmals an einer GenerationenWerkstatt des Unternehmens Heinrich Voss Gebäudetechnik GmbH in Haselünne teilgenommen. Beim Abschluss präsentierten sie die Ergebnisse ihrer Arbeit: Jeder Schüler hatte seinen eigenen Fahrradanhänger gebaut.

Sunt odit et tenetur quia doloremque et sint dolorem. Qui voluptas illum at et. Qui modi hic sit ipsum voluptate et. Rerum sed architecto odit pariatur. Tempora iusto quaerat impedit et magnam eos. Quia sed sit velit dolorem cupiditate nihil. Vel voluptas magnam qui et odio sint.

Exercitationem inventore et fuga et. Voluptate aut quia est minus sunt et facere et. Recusandae dicta facilis explicabo minima amet totam sed. Ab doloremque ut aut consectetur omnis. Architecto dolorem temporibus et quasi amet. Illum sint corporis tenetur ut quasi dolorum molestiae. Soluta voluptas enim sunt ipsa enim excepturi perspiciatis consequuntur.

Ut nisi occaecati hic quis autem.