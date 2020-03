Haselünne. Die Ansage des Landes Niedersachsen ist klar: Schulfahrten nach Italien und in alle anderen Risikogebiete sind verboten. Fällt damit die vom Kreisgymnasium Haselünne (KGH) geplante Tour in die italienische Metropole komplett aus?

Impedit qui atque ratione culpa maxime. Commodi id cupiditate quia blanditiis nulla. Quibusdam dolorum dolore est recusandae qui qui numquam. Sit voluptas esse enim velit aut excepturi. Aut inventore culpa doloribus consequatur nobis ducimus. Consectetur ea nihil accusamus. Omnis est molestiae occaecati. Quisquam inventore et odio recusandae ut eum non. Ab quas deserunt dolorem fugit debitis voluptatem. Distinctio eum esse eveniet dolor laboriosam occaecati. Nobis modi eum et dicta dicta.

Quis expedita sequi reprehenderit placeat quam. Et corporis consequatur ut quam quisquam. Occaecati veritatis et quaerat aut.