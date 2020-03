Haselünne. Fußball spielen und gleichzeitig Gutes tun: Unter diesen Motto organisierten die Fußballer des Sportverein Eltern bereits zum vierten Mal ein Fußballturnier in der Haselünner Großsporthalle. Zwölf Fußballmannschaften traten an, um sich im sportlichen Wettkampf zu messen. Der Erlös der Veranstaltung in Höhe von 3500 Euro wurde an die Haselünner Tafel übergeben.

