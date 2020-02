Ehrungen und Wahlen bei Oldtimerclub Hasetal-Schleper in Haselünne CC-Editor öffnen

„Oldie des Jahres“ beim Oldtimer Club Hasetal-Schleper in Haselünne: Hubert Dühnen (2018, links), Hubert Schmidt (2019) und Vorsitzender Paul Kessen. Foto: Martin Reinholz

Haselünne. Seit über 25 Jahren haben sich die Mitglieder des Oldtimer-Clubs Hasetal-Schleper in Haselünne dem Erhalt und der Pfleger alter, vor allem landwirtschaftlicher Traktoren, Maschinen und Geräte verschrieben. In der vereinseigenen Ausstellungshalle mit Clubraum in Haselünne-Huden fand die Generalversammlung des etwa 60 Mitglieder zählenden Vereins statt, bei der Hubert Schmidt zum „Oldie des Jahres“ gewählt wurde.