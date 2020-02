Haselünne. Eine junge Frau sitzt mittags alleine mit dem Fahrer in einem Kleinbus. Das Fahrzeug ändert auf dem Weg von Haselünne nach Lähden plötzlich die Route, biegt in einen Feldweg ab. Dort kommt es zu einem sexuellen Übergriffs des Mannes.

