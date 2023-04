Der Haselünner SV will wieder mehr Läufer und Zuschauer zum Altstadtlauf locken. Deshalb wurden für 2023 die Organisation verbessert und das Rahmenprogramm ausgeweitet. Foto: Hilde Wilmes up-down up-down Mehr Rahmenprogramm 20. Altstadtlauf in Haselünne: HSV hofft auf viele Teilnehmer Von Daniel Gonzalez-Tepper | 26.04.2023, 08:04 Uhr

Der Altstadtlauf in Haselünne gehört für viele Laufsportfreunde fest zum Jahresprogramm. In diesem Jahr findet er zum 20. Mal statt. Der Veranstalter, der Haselünner SV (HSV), hofft am Freitag, 5. Mai, auf eine deutlich bessere Beteiligung als 2022. Dafür wurde einiges getan.