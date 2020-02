Haselünne. Die tierischen Darstellungen in der „Ziegentränke“ in Haselünne kennen viele. Wer aber ist dieser Christoph Hodgson, der die Cartoons malt? Auf jeden Fall ein Künstler, der „keinen Auftrag ablehnt, nur weil er heikel ist“. Auch vor einer Hitler-Darstellung in Weimar schreckte er nicht zurück.

Der Kontakt des 1952 in Bamberg geborenen und in Washington D.C. aufgewachsenen 68-Jährigen zu „Ziegentränke“-Inhaber Christopher Gnomi Jansen entstand vor sechs Jahren, als er den Point S Autoservice in Haselünne gestaltete. Jansen, der zu der Zeit den Berentzen-Burgkeller bewirtschaftete, beauftragte ihn, die dortigen Gewölbe- Räume zu gestalten. Mit mittelalterlichen Ornamenten, Illusionsfässern und Karikaturen.

Wie viele Objekte malte Hodgson, der seit 1968 wieder in Deutschland wirkt, in seinem Leben? „Keine Ahnung“, kommt wie aus der Pistole geschossen. Die ersten Wände gestaltete der Wahl-Thüringer als Elfjähriger noch in Amerika. Seit den 1980er-Jahren ist er ständig dabei, „irgendwelchen Objekten eine besondere Note aufzudrücken.“ Mindestens 30 Stück im Jahr seien das wohl. Im Laufe von etwa 30 Jahren künstlerischer Tätigkeit kämen da locker 1000 gestaltete Räume, Fassaden und Bilder zusammen. Dazu kommen weitere Raumausstattungen und andere originelle Elemente. Außerdem arbeitet er viel mit 3D, gestaltet plastische Elemente.

Macht Hodgson Unterschiede in der Bedeutung seiner Werke? „Jedes Objekt ist eine Herausforderung, weil ich mich nirgendwo wiederholen möchte.“ Grundsätzlich seien aber die großen Herausforderungen auch die großen Aufträge: Je mehr Fläche zu bewältigen und zusammenhängende Räume miteinander in Bezug zu bringen sind, desto aufregender sei die Aufgabe.

Ungeteilten Beifall erntet er dafür nicht. „Natürlich gibt es gelegentlich Kritik, aber angesichts der Tatsache, dass der Normalbürger eine grundlegende Bewunderung hat für ordentliche Malerei, habe ich es nur selten mit ernsthafter Kritik zu tun.“ Dem einen sein Kitsch, dem anderen seine hohe Kunst - nach dieser Devise arbeitet der 68-Jährige. Man könne es eben nie allen recht machen. „Aber der großen Mehrheit durchaus schon“, sagt er augenzwinkernd.

Ein bisschen Skandal ist einkalkuliert. Für den sorgte Hodgson 2012 in Weimar. Er sollte das Café des dortigen Goethe-Nationalmuseums gestalten. Das sei „eine intellektuelle Herausforderung“ gewesen, da sehr viele Informationen zur Kulturgeschichte, vor allem des 18. und 19. Jahrhunderts, mit einflossen. „Ich habe mich vorher, soweit es einem Künstler die Zeit erlaubt, intensiv in Goethes Welt hinein gelesen. Dazu gehört auch, was andere Geistesgrößen in Weimar bis zum heutigen Tage an Duftnoten gesetzt haben. So waren Wagner und Nietzsche auch in Weimar, wo beide durchaus Wichtiges vollbracht haben. Und ebenso war vor und während des Zweiten Weltkriegs Adolf Hitler häufig in Weimar und ließ sich dort am Marktplatz von den Weimarern und ihren Besuchern feiern.“



„Ich denke, Hitler an die richtige Stelle gesetzt zu haben im richtigen Kontext. Es ist eine Art politische Karikatur“ Christoph Hodgson, Künstler

Kurzerhand gestaltete Hodgson, ein viel lachender und mit jeder Menge Humor gesegneter Künstler, ein Wandgemälde, auf dem Hitler zu sehen ist, der eine Papierrolle mit der Aufschrift „1. Bauabschnitt Buchenwald“ in der rechten Hand hält. Ihn umgeben bekannte Deutsche wie eben Nietzsche und Wagner. „Ich denke, Hitler an die richtige Stelle gesetzt zu haben im richtigen Kontext. Es ist eine Art politische Karikatur“, begründet Hodgson die Szene. Dafür habe er vom Kurator des Museums das Okay bekommen. „Er sagte, wenn der braune Führer in den richtigen Zusammenhang dargestellt wird, wäre es wünschenswert, da es inhaltlich (leider) dazu gehört.“

Eine öffentliche Diskussion war entfacht

Eine öffentliche Diskussion war entfacht. „Banal und verharmlosend“ bezeichneten zum Beispiel Jürgen Beyer, Denkmalpfleger der Stiftung Weimarer Klassik. Der Leiter der Gedenkstätte des KZ Buchenwald, Volkhard Knigge, dagegen stellte fest, diese Darstellung sei der „mutigste Beitrag“ zum Kulturjahr 1999 in Weimar. Die Darstellung dürfe bleiben. Bis zur weiteren Renovierung des Nationalmuseums vor etwa sechs Jahren blieb das Wandbild tatsächlich.



Wie teuer war diese skandalträchtige Darstellung? Hodgson antwortet ausweichend. „Meine Arbeiten sind durchaus bezahlbar. Ich habe einen Tagessatz, in dem sich sehr viel Leistung niederschlägt“, meint er augenzwinkernd.

Wer sind die Auftraggeber? Zu ihnen gehören auch große Firmen und Ketten wie die Ramada- und Dorint-Hotels, Total, Mövenpick. Hodgson arbeitet aber auch gern für Mittelständler. Mit vielen ist er, wie mit dem Haselünner Gnomi Jansen, vielen bin ich befreundet. Seltener sind Privataufträge. Dabei reizt es den Künstler, gerade Villen zu gestalten. „Sie zählen zu meinen Lieblingsobjekten“.

Aufträge aus diesem Bereich seien wohl seltener, mutmaßt er, „weil die Wenigsten in ihrem privaten Umfeld ganze Räume gestaltet haben wollen. Ausnahmen sind Wellnessbereiche und Schwimmbäder. Dafür gebe es aus diesen Reihen gelegentlich Ankäufe von Einzelbildern, die er ebenfalls gerne fertigt.

Sind die Arbeitsmittel bei allen Objekten gleich? In erster Linie verwendet Hodgson Acrylfarbe. Er experimentiert allerdings auch gern mit verschiedenen Materialien, mit interessanten Oberflächen. „Dreidimensionale Arbeiten habe ich bereits in den unwahrscheinlichsten Techniken abgeliefert.“ Holz, Marmor, Filz, Weichblei, Glas, Kollagen gehören dazu.

Aktuell hat Hodgson einmal mehr für den Baron in Haren-Dankern zu tun. „Für ihn fertige ich schon seit 15 Jahren jeden Winter etwas. Ich habe in die Optik sämtlicher gastronomischer Objekte auf dem Gelände entworfen und ausgeführt.“

Aber auch im Ausland ist der grauhaarige Künstler ein gefragter Mann. Aktuell gestaltet er eine Motorworld in der Nähe von Zürich. Und geplant sind eine Reihe von CBD-Läden, die Cannabis- Erzeugnisse verkaufen, die nicht halluzinogene Eigenschaften haben. Ein weiterer öffentlicher Skandal? Hodgson schmunzelt. „Aufmerksamkeit schadet nie, solange man sich dabei nicht zum Deppen macht.“

Woher bekommt er seine Ideen? Hodgson ist jemand, der von sich sagt: „Ich bin mit normalem Mutterwitz ausgestattet. Da ich aber gut mit Menschen kann, denke ich, dass ich ein Gefühl dafür habe, was für und an anderen Menschen lustig ist.“ Karikaturen bezeichnet er nicht gerade als seine Spezialität, „aber an einem guten Tag treffe ich es doch manchmal. Ich hoffe, dabei nicht gehässig zu sein.“

Lehnt er auch mal Aufträge ab? „Zumindest keinen, weil er heikel ist.“ Allerdings würde er keinen Auftrag annehmen, „der eine ideologische Position vertritt, die ich nicht in Ordnung finde.“ So könnte er zum Beispiel keine Scherze machen über Juden, Minderheiten, Schwarze. Inspirieren lässt sich Hodgson gerne von der „allgemeinen menschlichen Natur. Sie ist an sich schon ein lustiges Ding“. Und kontroverse Themen eine Herausforderung. „Eine schöne Landschaft kann jeder abliefern, aber einen treffenden Kommentar zur menschlichen Natur ist weitaus interessanter.“

Seinen Lebens- und Arbeitsmittelpunkt sieht der gebürtige Bamberger weiter in Deutschland. „Ich bin zwar in Amerika groß geworden, bin aber zweisprachig erzogen. Mit 15, nach den Ermordungen von John F. und Robert Kennedy und nach der Ermordung von Martin Luther King, habe ich meine Eltern gebeten, ob ich auf die andere Seite des Atlantiks wechseln darf. Sie hatten nichts dagegen, weil die gute Ausbildung in Amerika enormes Geld kostet.“ Hodgson machte in Deutschland sein Abitur, ging anschließend auf die Akademie der Bildenden Künste in München. Seitdem malt er.

Was kommt noch für den neu geplanten „Ziegenstall“ in Haselünne dazu? Für das neue Lokal am Markt sei alles noch sehr in der in Ideenentwicklung. „Sicher wird es dort auch humorige Elemente geben, aber, wie in der ’Ziegentränke’ geht es in erster Linie um eine gewisse Stimmung. Die wird nicht nur durch Bilder, sondern auch durch Licht und Material erzeugt.“ Ein bisschen mehr verrät Hodgson dann aber doch noch. Mit Holz, Steinen und punktuell gesetztem Licht wolle er dort arbeiten.

