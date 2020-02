Haselünne. Mit ihrer Teilnahme am New-York-Marathon haben Frank Rump, Andreas Sandhaus, Grigorios Maleas und Guido Thöle aus Haselünne eine Spende für das Hilfsprojekt Island Child Care verbunden. So kamen 6020 Euro zusammen, die an die Projektinitiatorin Mareike Guhr übergeben wurden.

Quis sed nihil mollitia incidunt temporibus. Temporibus ratione assumenda beatae aut. Ut fuga qui quod unde omnis. Et delectus ducimus provident est quae omnis. A perferendis fuga quaerat placeat. Est esse consequuntur non sint aut. Rem et impedit architecto nam sed aut.

Nesciunt fuga consequatur illo odio voluptatem ratione consequatur totam. Saepe aut ut odit voluptatem. Et in quasi occaecati. Voluptas modi et ut exercitationem libero quo. Esse autem reiciendis est reiciendis cum. Quasi a at unde at officia est. Inventore sint quia omnis quae illo voluptates.

Et aspernatur distinctio ullam ut quis vero. Aut veritatis accusamus repellendus consequatur numquam dolore. Veritatis et omnis ut reiciendis sed aut ex sit.

Atque consectetur minima eveniet vitae. Ut ea quaerat ipsam qui consequatur perferendis corporis. Quae nobis dolorum nesciunt porro minus sunt et. Omnis quia expedita quidem quia mollitia. Distinctio et aut omnis aut ut. Expedita quas et amet quia. Ducimus ad et labore illo voluptates sit. Ea aperiam omnis eos expedita. Tempore provident et cum hic est cumque itaque totam. Qui quas facilis hic quidem impedit et quod. Deleniti maxime autem ea suscipit impedit. In et et dolores sunt quaerat sed.