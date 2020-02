Haselünne. Die Möglichkeiten der Digitalisierung für die Esders GmbH und die Datenübertragung per LTE von Messgeräten direkt an den Arbeitsplatz standen im Mittelpunkt der Gespräche zwischen Sundoo und Esders.

Der Präsident der Südkoreanischen Sundoo Electronics Co., Ltd., Yun, zeigte großes Interesse an den Neuheiten, da die Südkoreaner bereits 2019 flächendeckend das 5G Netz eingeführt haben. Er besuchte mit seiner Frau und Tochter, da die Familien seit mehr als zehn Jahren eine enge Freundschaft verbindet. Wie alles begann

Bei einem Messebesuch der Gas & Heating China 2007 lernte Bernd Esders auf dem Messestand der Sundoo Electronics Co. Yun kennen. Die Männer verstanden sich sofort und dieses erste Treffen legte den Grundstein für eine erfolgreiche Zusammenarbeit und eine enge Freundschaft. Wie die Esders GmbH stellt auch Sundoo Electronics Co. Messgeräte, Software und Systemlösungen für die Gasindustrie her.

Bernd Esders ließ sich damals auf dem Messestand der Südkoreaner die ausgestellten Messgeräte vorführen und erklären und erkannte sofort, dass er hier auf jemanden getroffen war, mit dem der fachliche Austausch Freude bereitet. Auch Yun inspizierte, die aus emsländischer Fertigung mitgebrachten Geräte ausführlich und ließ sich alles genau von Bernd Esders erläutern. Der gegenseitig entgegengebrachte Respekt vor den entwickelten Produkten, führte zu einem sehr offenen Gespräch.

Zurück in Haselünne und Soeul wurde die Partnerschaft im Detail ausgearbeitet. In den folgenden Jahren kamen zu den geschäftlichen Kontakten zahlreiche Besuche der Koreaner im Emsland und umgekehrt der Familie Esders in Seoul hinzu. In Haselünne stellten Bernd Esders sen., Bernhard und Stefan Esders die Möglichkeiten der Digitalisierung für die Esders GmbH vor. Bpielsweise wie die Datenübertragung von Prüfberichten per LTE von den Messgeräten direkt an den Arbeitsplatz funktioniert. Yun zeigte großes Interesse an den Neuheiten, da die Südkoreaner bereits 2019 flächendeckend das 5G Netz eingeführt haben.

Großes Vertrauen und Innovationskraft prägt die Zusammenarbeit zwischen Yun und Esders. Auch über den Bereich Social Media wurde diskutiert und das neue Instagramprofil von Esders zur weiteren Vernetzung und Kommunikation verlinkt.

Vor dem Abschied berichtete Yun von hervorragender Resonanz seiner Kunden auf die neuen Esders Produkte des Vorjahres und kündigte steigende Umsätze und gute Zukunftschancen an. Schon jetzt gehört Südkorea zu den wichtigsten Handelspartnern der Firma Esders.