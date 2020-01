Bei der Spendenübergabe: die Klasse 8c mit ihren Lehrerinnen sowie den Vertretern des Kinderhospizes und des Gnadenhofs. Foto: Kreisgymnasium Haselünne

Haselünne. Mit besonders großem Stolz haben die Schüler der Klasse 8c des Kreisgymnasiums St. Ursula Haselünne überdimensionale Spendenschecks an Sabine Dirkes vom Kinderhospiz-Stützpunkt Löwenherz in Lingen und an Marc Winters vom Gnadenhof Melief in Sögel übergeben.