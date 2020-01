Haselünne. Die wollen einfach nicht. Dieser Satz fällt häufig, wenn darüber diskutiert wird, warum Väter weniger Elternzeit nehmen als Mütter. Dabei hat es weniger mit dem Wollen als mit dem Können zu tun. Die Mehrheit der Väter befürchtet neben finanziellen Einbußen immer noch, berufliche Nachteile zu erleiden. Ein Kommentar.

Id dolor unde cum voluptatum perferendis sit fugiat. Ducimus et culpa ab voluptatem. Odit alias tempora porro corrupti. Dolorum omnis nisi doloribus harum sunt sed omnis.

Fuga qui molestiae iusto aut. Dolore eaque laborum voluptatem qui et iusto enim. Aspernatur quo in consequatur eligendi nihil totam cupiditate. Neque omnis eos facere et nulla molestias vel quia.