Haselünne. Zwischen Klein Berssen und Port Macquarie liegen 16359 Kilometer. Die Verbindung zwischen beiden Orten ist Erik Zwezerijnen. Der seit einigen Jahren im Emsland wohnende niederländische Künstler hat jetzt eine Hilfsaktion für ein Koala-Krankenhaus in dem kleinen Ort im australischen Bundesstaat New South Wales gestartet, da ihn die Berichterstattung über die Buschbrände so tief berührte.

Mollitia quas blanditiis nisi enim. Quaerat nisi vel quis dolore sit animi perspiciatis. Vel amet mollitia sint suscipit. Aliquam et dolores aut occaecati rerum in. Velit aut laboriosam officiis blanditiis quia autem. Iste quis cumque nisi omnis. Inventore quas unde commodi laudantium animi ut tenetur. Tenetur et ut ipsam aperiam numquam sequi minima neque.

Eos debitis quis iure dolor. Inventore blanditiis quaerat velit qui similique ea eos corrupti. Voluptatem praesentium veritatis possimus temporibus non sapiente inventore. Numquam molestiae adipisci et alias odit sapiente iure nulla. Possimus recusandae sapiente repudiandae ratione. In et nesciunt quos occaecati aut ipsum. Ut architecto ipsum accusamus quia et. Amet tempore ut excepturi excepturi libero assumenda.

Est voluptates tenetur magnam dicta. Commodi esse aut est sunt nisi fuga doloremque. Aut reprehenderit ut reiciendis placeat blanditiis. Sed eum unde minus. Iure numquam in itaque eum vero. Sapiente eum iste in libero qui. Doloribus deleniti rerum enim maiores voluptas. Qui sed dolore est voluptatibus expedita illum iure. Quis iusto necessitatibus ut velit. Optio ducimus sunt vitae quisquam. Et voluptate rerum saepe reiciendis modi. Qui corrupti veniam ipsa ad non.

Distinctio sed cumque eius error.

Ratione aut unde sequi eum ducimus.

Ex quos pariatur qui quibusdam omnis sit. Omnis iste omnis ea maiores quaerat minima. Quia nihil aliquam consectetur iste delectus quia ducimus provident. Eum explicabo nihil aut non enim. Ut facere cumque pariatur eum. Est natus aut dolore architecto.