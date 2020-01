Haselünne. In der Nacht zum Sonntag hat Straßenglätte zu einem Verkehrsunfall in Andrup bei Haselünne geführt. Alle vier Insassen eines Pkw wurden schwer verletzt.

