Haselünnerin will kein Geld für Arbeit: Jung und engagiert

Nostalgisch-gemütlich: das Hasetor-Kulturkino in Haselünne. Es bietet 110 Besuchern Platz. Den Betrieb leisten Ehrenamtliche wie Maria Russell. Foto: Carola Alge

Haselünne. Maria Russell macht in ihrer Freizeit das, was manche Gleichaltrige tun. Sie bedient an der Theke. Der Unterschied: Während die anderen dafür Geld bekommen, arbeitet die junge Haselünnerin ehrenamtlich. Ein Kommentar.