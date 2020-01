Zettelwirtschaft. In verschiedenen Behältnissen sammelt Petra Bartsch Bons, die die Kunden in Haselünne in der Bäckerei ablehnen. Foto: Carola Alge

Haselünne. Zu jedem Brötchen, zu jedem Brot gibt es vom Bäcker seit Januar eine kleine Zugabe, die fast niemand haben möchte: einen Bon. Papierberge türmen sich in den Bäckereien, von denen es in Niedersachsen etwa 900 gibt, müssen entsorgt werden. Wie viel Papier aber fällt an? Wir haben mit dem Geschäftsführer eines Betriebs in Haselünne gesprochen.