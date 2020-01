Haselünne. Mit insgesamt 16.000 Euro unterstützt das Haselünner Bauunternehmen Schulte elf Jugendgruppen, Vereine und Förderkreise aus Haselünne, Lähden und Umgebung. Bei der Eröffnung des neuen Verwaltungsgebäudes an der Lähdener Straße Ende November 2019 hatte das Unternehmen die etwa 400 Gäste gebeten, anstelle von Geschenken Geld für Vereine und Förderkreise zu spenden.

