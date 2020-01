Haselünne. Es sah nach einem wunderschönen Happy End aus. Die seit 20. Dezember 2019 von ihrem Zuhause in Dinklage verschwundene Mischlingshündin Mia wurde am späten Neujahrsabend in Haselünne gefunden. Am Donnerstagmorgen sollte sie von ihren Besitzern abgeholt werden. Dazu kam es nicht. Die Chiwawa-Spitz-Hündin ist wieder entwischt.

