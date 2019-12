Haselünne. Sowohl der Lionsclub Meppen-Esterfeld als auch der Lionsclub Lingener Land haben die Tafel Haselünne finanziell mit zusammen 3000 Euro unterstützt.

