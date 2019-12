Haselünne. Die 20 Gewinner der Haselünner Weihnachtstombola stehen fest. Der Hauptpreis, ein VW Up oder ein Warengutschein im selben Wert, geht an Martyna Santarius aus Herzlake.

