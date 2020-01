Haselünne. Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Haselünne hat im Rahmen ihres letzten Dienstabends einen Feuerwehrkameraden für die 40-jährige und drei Kameraden für ihre 60-jährige Zugehörigkeit zur Feuerwehr geehrt.

Haselünnes Stadtbrandmeister Markus Schüler hob die Ehrungen für insgesamt 220 Jahre ehrenamtliches Engagement als „etwas ganz Besonderes“ hervor. Seit 40 Jahren gehört Hauptlöschmeister Johannes Schute der Freiwilligen Feuerwehr an. Der gebürtige Herzlaker trat dort bereits im Oktober 1979 in die Freiwillige Feuerwehr ein. Ausbildungsstationen waren Lehrgänge im Bereich Atemschutz, zum Truppführer, zum Sprechfunker, zum Maschinist und zum Gruppenführer. Im Mai 1989 führte ihn ein Umzug nach Haselünne zur dortigen Wehr. Durch die Arbeit in der Ausbildung der Nachwuchskräfte habe Schute einen „wichtigen Beitrag zum Fortbestand der Wehr“ geleistet, sagte Schüler.

Heiner Feldhues, Anton Janning und Arnold Vocke traten im Jahr 1959 in die Haselünner Feuerwehr ein. Feldhues machte nach der Grundausbildung den Truppenführerlehrgang und war bis zum Übergang in die Alters- und Ehrenabteilung im Jahr 2004 als Hauptfeuerwehrmann tätig. Anton Janning machte nach der Grundausbildung einen Sprechfunker- und einen Maschinistenlehrgang. Im Jahr 2002 trat Janning als Hauptfeuerwehrmann in die Alters- und Ehrenabteilung ein. Arnold Vocke engagierte sich in den 1960er-Jahren auch in der Wettkampfgruppe der Haselünner Wehr.

Alle drei Jubilare sind heute noch in der Alters- und Ehrenabteilung aktiv, sagte Schüler. Die jahrzehntelange Treue zur Feuerwehr nannte er eine „tolle Leistung“. Mit Urkunden und Ehrennadeln gratulierten Kreisbrandmeister Holger Dykhoff und Brandabschnittsleiter Wolfgang Veltrup. Im Namen der Alters- und Ehrenabteilung gratulierte deren Leiter Bernd Reimer den Jubilaren.