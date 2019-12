Der Haselünner Unternehmer Hendrik Holt hat an den schottischen Energiekonzern Scottish and Sothern Energy (SSE) ein 135 Megawatt umfassendes vorgeplantes Windenergieprojekt verkauft Foto: Ingo Wagner/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Haselünne. Der Haselünner Unternehmer Hendrik Holt hat an den schottischen Energiekonzern Scottish and Sothern Energy (SSE) ein 135 Megawatt umfassendes vorgeplantes Windenergieprojekt verkauft und ermöglicht dem schottischen Konzern damit nach eigenen Angaben den Markteintritt in Deutschland. Die Projekte haben ein Investitionsvolumen von rund 120 Millionen Euro. Es handelt sich hierbei um geplante Windparks an Land, vorwiegend in Nordwestdeutschland.