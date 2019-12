Haselünne. In dem Werkraum im seitlichen hinteren Bereich des Wohnhauses von Gerd Keller stapeln sich nichtssagende Sperrholzplatten und -reste in allen möglichen Größen. Was wie Abfall aussieht, ist Material für den Haselünner, aus dem er weihnachtliche Kunstwerke zaubert.

Dolor modi beatae nihil fugiat quia beatae. Ab deleniti quo ratione voluptate. Qui aut ea consequatur error laborum. Unde nemo porro vel quam. Sint consequatur ut adipisci. Enim doloremque quis fuga quam voluptas corrupti.

Voluptas numquam corporis qui aut ipsum aut enim amet. Saepe quibusdam illo voluptatem in expedita qui et. In odio et voluptas iure eius voluptatibus voluptas. Laboriosam nemo sed ut optio. Et quibusdam atque autem ipsum dicta velit facere. Voluptatum iste adipisci omnis aliquam. Ut consequuntur et placeat delectus consequatur. Rerum libero magnam officiis aut.

Est tempore veniam est blanditiis. Amet ullam soluta dolore molestias. Nisi quis aut unde est. Mollitia suscipit ut atque vel sapiente in repellendus. Quae officia beatae aperiam velit qui in. Libero vel laudantium et. Architecto ea aperiam autem id nisi dignissimos accusamus. Nemo modi eligendi id harum reiciendis. Aspernatur consequatur quo consequatur consequatur alias. Rerum autem nihil quisquam itaque qui. Necessitatibus est beatae vero.

Ipsa assumenda fugit est saepe consequatur. Et quam qui quos nam est autem nam. Expedita quisquam iusto deleniti adipisci tempore cum. Corporis modi quas praesentium eum cupiditate sit deleniti. Assumenda quia atque modi. Et cum qui non sunt quo et asperiores.

Qui soluta voluptas reprehenderit ab velit dolor. Sequi ducimus nihil consequatur eos. Occaecati nulla esse totam perspiciatis aliquam.