Symbolfoto: dpa

Haselünne. Am Mittwoch vergangener Woche wurde in Haselünne auf einem Parkplatz an der Osterstraße ein Auslieferungsfahrer von einem unbekannten Täter angesprochen. Der Täter gab an, dass ihm der auszuliefernde Fernseher gehöre, was sich allerdings später als Lüge herausstellte.