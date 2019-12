Haselünne. Autorin Anne Barns hat in der Katholischen Öffentlichen Bücherei (KÖB) Haselünne aus ihrem Buch „Bratapfel am Meer“ gelesen und dabei vor allem die Gaumen der Zuhörer vergnügt.

