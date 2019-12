Der Pool-Lift hilft beeinträchtigten Badegästen mühelos in das Wasser. Foto: Carola Alge

Haselünne. Schwimmen macht in jedem Alter Spaß. Der Zugang zu den Becken in Hallen- und Freibädern fällt manchem jedoch nicht leicht, weil die „Pools“ in der Regel nicht barrierefrei, sondern nur über Stufen zu erreichen sind. Das ist in Haselünne nicht anders. Dort hat die Stadt jetzt für Abhilfe gesorgt.