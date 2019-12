Haselünne. Bei der Rückkehr zu seinem Auto erlebte der Besitzer eines Opel Vectras ein blaues Wunder: Alle vier Reifen waren zerstochen worden.

In der Zeit von Samstag, 18 Uhr, bis Sonntag, 12 Uhr, war der blaue Opel Vectra auf dem Parkplatz an der Straße Am See in Haselünne abgestellt. Wie die Polizei mitteilt, zerstach ein unbekannter Täter in diesem Zeitraum alle vier Reifen.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Haselünne unter Telefon 05961 355820 zu melden.