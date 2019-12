Darf er das? Rettungshubschrauber landet in Garten in Haselünne CC-Editor öffnen

Ein Rettungshubschrauber landet im Garten. Ist das einfach so erlaubt? Symbolfoto: NWM-TV

Haselünne. Ein älterer Mann stürzt bei Arbeiten an seinem Wintergarten in Haselünne zu Boden. Die Verletzungen, insbesondere der Wirbelsäule, könnten so schlimm sein, dass der Rettungshubschrauber (RTH) gerufen wird. Der landet mitten im Wohngebiet im Garten des Verunglückten. Ist das gängige Praxis bzw. erlaubt? Unsere Redaktion fragte nach.