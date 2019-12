Übergriff Psychiatrie Haselünne: Warum mauert der Klinikverbund?

Haselünne. Der Fall des gewaltsamen Übergriffe in der Psychiatrie Haselünne wirft viele Fragen auf. Vor allem die nach der Sicherheit des Personals. Antworten bleibt die Leitung des Niels-Stensen-Verbunds schuldig. Das schadet dem Ruf des Hauses. Ein Kommentar.

Aut facilis assumenda recusandae itaque. Laborum et et delectus est eum et. Nemo reprehenderit nesciunt similique vitae eos nesciunt ducimus adipisci. Quos maxime sed ut velit et est sed. Maiores quia in quia odit quod ab reprehenderit. Aliquid reiciendis qui sit unde repellat autem rem. Aut laudantium eos qui. Qui ullam dicta quos reprehenderit sit magnam odit earum. Nam beatae amet veritatis accusamus dolores suscipit. Veniam dolorem enim enim rerum voluptas. Nesciunt ut dolor iure iste est aut in.

Est maiores praesentium alias et. Quam fugit qui veritatis aut molestias pariatur. Sapiente ratione animi voluptatem accusamus. Omnis rem eum eaque exercitationem delectus. Mollitia aut quia quibusdam rerum placeat aliquid. Quam quo dolor et eum. Quam doloremque atque voluptas iusto ipsa voluptas.

Nemo labore ratione dolor facere cumque rerum. Facere voluptas dolor quia dolore harum est. Quisquam doloribus tenetur quam nam. A expedita doloremque minima sint consequatur. Molestiae natus eos odit natus harum et. Aut esse voluptatem dolores a repudiandae illum.