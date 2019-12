Intime Konzertreihe im „Alten Bock“ in Haselünne wird fortgesetzt CC-Editor öffnen

Folk gibt es zum Auftakt der Konzertreihe im Januar in Haselünne. Foto: The Lasses

Haselünne. The Lasses, Bjarke Ramxsing Band, Lieblingsfabe Schokolade und die Songbirds gehören zu den Musikern, die 2020 in der Reihe „Live im alten Bock“ in Haselünne auftreten.