Einbrecher in Haselünne auf frischer Tat ertappt

Auf frischer Tat wurde ein Einbrecher in Haselünne ertappt. Symbolfoto.:Gina Sanders

Haselünne. Ein Einbrecher wähnte sich vermeintlich in Sicherheit. Er war in einem leer stehenden Haus in Haselünne auf Beutezug. Statt aber Diebesgut zu machen, landete er bei der Polizei.