Adventlich wird es in Haselünne. Der Weihnachtsmarkt beginnt am 28. November. Der Nikolaus ist täglich zu Besuch. Archivfoto: Lorena Dreusicke

Haselünne. Die Haselünner haben es in diesem Jahr eilig. Passend zum ersten Adventswochenende und damit eher als viele Jahre vorher beginnt der Weihnachtsmarkt. Die Budenstadt erstreckt sich vom Areal am Wasserturm zum Innenhof des Westerholtschen Burgmannshofs der Firma Berentzen an der Ritterstraße.