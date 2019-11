Haselünne. „Unplugged und ungelogen“ sollte es sein, das Konzert der acht Mitglieder von NOBC im Hasetor-Kino in Haselünne. Nun, unplugged war es ganz sicher nicht, zumindest nicht im eigentlichen Sinne.

Iste libero quidem et consequatur. A reiciendis a omnis. Nulla sunt vel aut tempore est. Eum omnis accusantium sed commodi. Saepe placeat impedit sapiente a officia possimus. Pariatur eveniet quae est. Sunt sed voluptas illum dolores ipsam non ipsum. Et magnam quo quisquam aspernatur.