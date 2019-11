Haselünne. Zur Bekämpfung eines Kühlschrankbrands auf einem landwirtschaftlichen Anwesen ist die Freiwillige Feuerwehr Haselünne am Montagnachmittag in den Ortsteil Hülsen ausgerückt.

In einem Nebengebäude eines Betriebs an der Alten Schulstraße war an einem Kühlschrank Rauchentwicklung festgestellt worden, die offenbar auf einen technischen Defekt zurückzuführen war. Die Feuerwehr rückte mit sechs Fahrzeugen und 25 Kräften an. Der Kühlschrank wurde ins Freie gebracht und abgelöscht, sodass der Einsatz rasch beendet werden konnte.