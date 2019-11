Haselünne. Der kleine Ort Taizé in der französischen Region Bourgogne war unlängst Ziel einer Fahrt der katholischen Pfarreiengemeinschaft Haselünne-Lehrte, des Katholischen Jugendbüros Emsland-Süd und der evangelischen Pfarreiengemeinschaft Haselünne-Herzlake. 70 Jugendliche fuhren mit.

Die Teilnehmenden kam in diesem Jahr aus dem gesamten Emsland; auich auch eine Gruppe aus der Grafschaft Bentheim schloss sich der Fahrt an, sodass neben einem Bus auch zwei Bullis unterwegs waren. Nach 14 Stunden Fahrt in Taizé angekommen, wurde die Gruppe von Freiwilligen willkommen geheißen und mit den Abläufen vertraut gemacht. Morgens, mittags und abends ist Gebetszeit, dazwischen findet eine Bibeleinführung mit Gruppengespräch oder praktische Arbeiten statt.

„Jeder und jede muss in Taizé mit anpacken. Dabei können die Teilnehmenden sich aussuchen, bei welcher Arbeit sie mithelfen wollen“, berichtet Jugendreferent Sven Diephaus von der katholischen Pfarreiengemeinschaft Haselünne-Lehrte. Es gibt genug für alle zu tun.

Aber was macht die Faszination Taizé aus? Jedes Jahr besuchen mehrere tausend junge und junggebliebene Menschen das kleine Dorf auf einem Hügel in Burgund. Roger Schutz gründete die Gemeinschaft Ende der 1940er-Jahre. Das wichtigste Ziel von Frère Roger, wie er genannt wurde, war die Versöhnung der Christen und der Menschen. Über die Jahre wurde Taizé ein Ort für Jugendliche aus aller Welt und jeder Glaubensrichtung. "Hier begegnet man sich und verbringt Zeit miteinander. Man kommt in den Austausch. Diese Vielfältigkeit und Gelassenheit mach einen Teil der Faszination von Taizé aus", heißt es in einer Pressemitteilung.

Ein anderer Teil sei die Ruhe, die man dort genießen könne: "Auch wenn mehrere Hundert Menschen in Taizé sind, gibt es immer auch Orte, die zur Ruhe und zur Abgeschiedenheit einladen. Sei es die kleine Dorfkirche, der Garten der Stille oder die Versöhnungskapelle. Jeder findet hier für sich selbst Zeit. Man geht nach den Tagen in Taizé gestärkt, erholt und mit neuer Energie in den Alltag zurück."

Auch die Reisegruppe aus dem Emsland und der Grafschaft konnte diese Faszination spüren und erleben. Nach sieben Tagen voller Gespräche, Erholung, Musik, Spiel und Spaß ging es zurück in Richtung Heimat. Für den Herbst 2020 ist erneut eine Fahrt nach Taizé geplant.