Haselünne. Der Verein VSR-Gewässerschutz musste erneut Bürgern mitteilen, dass ihr Brunnenwasser zu viel Nitrat enthält. Insgesamt wurde das Wasser von 36 privat genutzten Brunnen aus dem Raum Haselünne/ Herzlake/ Lähden analysiert.

An einem Informationsstand in Haselünne konnten Brunnenbesitzer ihr Wasser auf Belastungen prüfen lassen. "Fast jeder zweite Brunnenbesitzer wurde enttäuscht und musste erfahren, dass der Grenzwert der deutschen Trinkwasserverordnung von 50 Milligramm pro Liter in ihren Brunnen überschritten ist", schreibt VSR-Gewässerschutz in einer Pressemitteilung.

Ein Grund für die hohen Belastungen ist dem Verein zufolge die intensive Landwirtschaft. Die bisherigen Düngeverordnungen ermöglichten der Agrarindustrie zu wachsen und ihre landwirtschaftlichen Flächen auf Kosten der Umwelt zu überdüngen, sagte Susanne Bareiß-Gülzow, Vorsitzende im VSR-Gewässerschutz. Die umweltverträgliche Form der Landwirtschaft, zu der viele bäuerliche Betriebe zählen, verschwinde dagegen immer mehr. Die Gewässerschutzorganisation rät Bürgern, bei ihrem Einkauf bewusst darauf zu achten, dass die Produkte von Landwirten stammen, welche die Nitratbelastungen und die Sorgen der Menschen in der Region ernst nehmen.



Diplom-Physiker Harald Gülzow, Projektleiter im VSR-Gewässerschutz und Milan Toups, Bundesfreiwilliger, fanden bei den Untersuchungen 153 Milligramm Nitrat pro Liter (mg/l) in einem privat genutzten Brunnen in Neuenlande. Weitere mit Nitraten stark verschmutzte Brunnen stellten die Umweltschützer in Rühle mit 126 mg/l, in Haselünne mit 145 mg/l, in Felsen mit 124 mg/l, in Flechum mit 83 mg/l, in Holte mit 96 mg/l und in Lähden mit 89 mg/l fest.

Am Infostand und auch bei der telefonischen Beratung "zeigten viele Brunnenbesitzer, dass sie über die Nitratbelastungen der Region wütend sind", schreibt VSR-Gewässerschutz. "Sie möchten es nicht mehr einfach hinnehmen, dass ihr Brunnenwasser nur eingeschränkt nutzbar ist." Ärgerlich sei besonders, dass das Wasser nicht zum Befüllen von Gartenteichen geeignet sei. Es bestehe die Gefahr, dass es zur Massenvermehrung von Algen komme. Abgestorbene Pflanzen könnten anschließend zu Fischsterben führen.

Kritik an Agrarlobby

Auch beim Gießen des selbst angebauten Gemüses sollte das Brunnenwasser nicht zu einer Nitratanreicherung führen. "Der einzelne Brunnenbesitzer kann eine Anreicherung vermeiden, wenn er die Nitratbelastung des Brunnenwassers in die Düngeberechnung einbezieht. Hierfür ist es allerdings dringend nötig die Nitratkonzentration im Brunnenwasser zu kennen." Die gemeinnützige Umweltschutzorganisation hat auf ihrer Homepage (www.vsr-gewässerschutz.de) viele Tipps rund um das Thema Brunnenwasser zusammengestellt. Hier findet man auch Informationen, wie man den zugeführten Stickstoff durch das Gießwasser ausrechnet.

Die erneut anstehende Novellierung der Düngeverordnung zeige, dass etwas mächtig schief gelaufen sei: Die Nitratbelastung im Grundwasser blieb aufgrund von zu laschen Düngeverordnungen unverändert hoch. „Die Agrarlobby sorgte über Jahrzehnte dafür, dass so gedüngt werden durfte, dass auf den Feldern die höchstmöglichen Erträge erzielt werden können und die Gülleentsorgung der Massentierhaltungen möglichst geringe Kosten verursacht“, so Bareiß-Gülzow.

So seien auch im Raum Haselünne viel zu hohe Düngemengen aufgebracht worden. Durch die Entwicklung in der Landwirtschaft zu immer größeren Betrieben, in denen Investoren Vorgaben machten, sei ein extremer Preisdruck auf die bäuerliche Landwirtschaft zugekommen. "Teilweise versuchte diese, mit den großen Betrieben mitzuhalten und genau so günstig zu produzieren. Leider kam es dadurch ebenfalls zu starken Grundwasserbelastungen. Doch eine regionale Vermarktung stellt nun für diese Betriebe eine gute Chance dar, wieder stärker die Lebensmittelqualität und eine umweltverträgliche Landwirtschaft in den Vordergrund zu stellen", heißt es in der Mitteilung.

Bewusster einkaufen

Gerade die vielen Massentierhaltungen und ihre enorme Belastung für das Grundwasser, so VSR-Gewässerschutz, wollten viele Menschen nicht mehr unterstützen und kaufen ihre Produkte bei ihrem heimischen Landwirt. Das seien bäuerliche Betriebe mit weniger Tieren. Das Futter wird selbst oder von anderen Landwirten in der Region angebaut. Viele dieser Höfe haben inzwischen auch auf ökologischen Landbau umgestellt.

"Der direkte Einkauf beim Landwirt wird immer beliebter - die Menschen fahren zum Hofladen, auf den Markt oder lassen sich Lebensmittel nach Hause liefern. Die anderen achten beim Einkauf im Discounter darauf, dass die Produkte aus der heimischen bäuerlichen Landwirtschaft stammen."

Der VSR-Gewässerschutz ruft alle Menschen auf, bewusster einzukaufen und so Einfluss darauf zu nehmen wie unsere Landwirtschaft aussieht. Jeder Einzelne kann dazu beitragen. Weitere Informationen zu Nitratbelastungen im Grundwasser unter www.vsr-gewässerschutz.de/nitratbelastung/nitratbelastung-im-grundwasser.