Haselünne. Unter dem Motto „Neugründung FDP Haselünne“ hatte die FDP Emsland zur Diskussion in die Hasestadt eingeladen.

Es wurden Verbesserungen angeregt in Bezug auf den Wohnungsbau, die Jugendarbeit der Stadt und die Zusammenarbeit mit Firmen, um Jugendliche für eine Ausbildung in der Heimat zu begeistern. Die Mitglieder der FDP möchten sich in den kommenden Monaten dafür in die politischen Entscheidungsfindung einbringen.



Einige der Teilnehmer sind der Partei im Rahmen der Aktion neu beigetreten. Vor allem diente der Abend jedoch dazu, im Austausch zu bleiben. So wurde auch vereinbart, sich in regelmäßigen Abständen zu treffen und über die Entwicklungen in Haselünne zu diskutieren.