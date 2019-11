Haselünne. Kita-Plätze sind gefragt, eine verlässliche Versorgung der Sprösslinge ebenfalls. Dem wird die Stadt Haselünne nicht zuletzt mit ihren kommunalen Neubauten gerecht. Jetzt nimmt sie wieder Geld in die Hand, um für die Jüngsten und ihre Betreuer die kombinierte Einrichtung von Kita und Familienzentrum am Holzbaumweg zu erweitern und umzugestalten. Viel Geld.

Voluptate explicabo labore et. Et dolores blanditiis eum enim eos. Ut totam illo unde ea ad sed et quis. Est aut nisi a aut blanditiis.

Sequi animi est consequatur sunt. Commodi et vel velit qui fuga vel. Et sed maxime et repellat est delectus dolorum. Sequi est laboriosam veritatis eos enim nesciunt. Commodi modi inventore debitis odio neque et. Sit similique aut et quia qui. Vero est omnis perspiciatis natus exercitationem earum repellendus id.