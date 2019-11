Haselünne. Das Unternehmen Esders GmbH aus Haselünne hat dem Sozialdienst katholischer Frauen Meppen-Emsland Mitte (SkF) 2500 Euro für dessen Arbeit übergeben. „Mit den Spenden wollen wir auch karitative Vereine an unserem Erfolg teilhaben lassen“, erklärte Geschäftsführer Bernd Esders sen. bei der Übergabe.

