Haselünne. Die Katholische Frauengemeinschaft St. Vincentius Haselünne hat ein neues Leitungsteam.

Bei der Mitgliederversammlung in der alten Abfüllung des Berentzen Hofes wurden Annegret Bentlage, Marion Moert und Elisabeth Zielinski einstimmig in den Vorstand gewählt. Die bisherige Teamsprecherin Rosel Kronabel kandidierte nach vier Jahren im Amt nicht wieder für den Vorstand.

In ihrem „geistlichen Impuls“ wies Ruth Schnoor auf die Herausforderungen durch eine „schrumpfende Kirche“ hin. Immer kleiner werdende Gruppen in der Kirche böten aber auch Chancen für eine Neuausrichtung. Schnoor lud die Frauen der kfd ein, den neuen Weg mitzugehen und sich zu engagieren.

In ihrem Jahresrückblick zählte Ingrid Micheel zahlreiche Aktivitäten der Haselünner kfd-Frauen auf. Neben Andachten und Gottesdiensten gab es eine Krippenfahrt nach Rheine, einen Altennachmittag, den Weltgebetstag, das Kreuz tragen in Lage und einen Gang über den Hümmlinger Pilgerweg.

Marianne Neesen und Marianne Suding vom Regionalverband Meppen der kfd leiteten die Neuwahlen zum Vorstand. Zunächst dankte Neesen der scheidenden Teamsprecherin Rosel Kronabel für ihren vierjährigen Einsatz und überreichte ihr eine Urkunde des Bundesverbandes der kfd. „Du hast dich um die kfd verdient gemacht“, sagte Marianne Neesen. „Es bleibt das kurze Wort mit fünf Buchstaben“, sagte Vorstandsmitglied Annegret Inholte und ihre Vorstandskollegen ergänzten: „Danke“. Inholte dankte im Namen der Haselünner kfd Frauen Rosel Kronabel für ihr Engagement und stellte fest: „Du hast deine Aufgabe sehr gut gemeistert.“

Neu in den Vorstand wurden einstimmig Annegret Bentlage, Marion Moert und Elisabeth Zielinski gewählt. Annegret Inholte und Ingrid Micheel wurden in ihren Vorstandämtern bestätigt. Als geistliche Begleiterin ergänzt Ruth Schnoor den Haselünner kfd Vorstand. Sie wurde als Nachfolgerin der im letzten Jahr verstorebenen Marlen Janning gewählt.

Die kfd ist ein Erdboden, der viel Gutes enthält Johannes Bartke, Pfarrer von Haselünne

Haselünnes Pfarrer Johannes Bartke verglich die kfd mit einem „Mutterboden, aus dem immer wieder etwas Grünes herauswächst“. Die kfd sei ein „Erdboden, der viel Gutes enthält“, meinte der Geistliche. Er dankte dem Verband für die monatlichen gemeinsamen Gottesdienste zu bestimmten Themen. Besonders dankte der Pfarrer den Vorstandsfrauen für ihren Einsatz. Insgesamt dankte Johannes Bartke der kfd für ihren Einsatz in der Pfarrgemeinde. Im Bezug auf die von der Diözesanreferentin für Frauenseelsorge im Bistum Osnabrück, Elisabeth Lis, erläuterten Forderungen der kfd in Bezug auf eine Öffnung kirchlicher Ämter in der Kirche (siehe gesonderten Bericht), appellierte Bartke an die Frauen „im Gespräch zu bleiben“.

Agnes Grote wurde neu im Kreis der Haselünner kfd aufgenommen. Der Singekreis unter der Leitung von Elisabeth Berens unterstütze die kfd Frauen beim gemeinsamen Singen einiger Lieder. Die Line Dance Tanzgruppe „Hot Fire Boots“ aus Werlte sorgte mit zwei Tanzeinlagen für Unterhaltung während der Mitgliederversammlung.