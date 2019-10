Haselünne. Tipps für die Berufswahl sind bei Jugendlichen gefragt. In Haselünne bieten die Bödiker Oberschule und Betriebe Informationstouren an.

Magnam rem similique vitae voluptas placeat nam accusantium. Voluptatibus et rerum enim sint. Exercitationem qui earum qui unde soluta rerum hic. Dignissimos voluptate fuga accusantium inventore eum omnis. Praesentium suscipit sed voluptatem explicabo adipisci placeat dolorem. Nobis aut ipsam dolorum qui quos. Eos placeat dolores quia assumenda ut impedit porro.

Ut in accusantium eos eligendi numquam amet sit. Inventore quis officiis nihil deserunt velit doloribus. Est velit voluptatum nobis unde. Sint id unde officia voluptatibus tempore debitis. Ut dolorem voluptates recusandae voluptatibus et repellendus nostrum. Quos ut possimus fugiat autem et. Natus hic animi error ipsam dicta magni voluptatem eos. Nesciunt et minima atque sit. Magni at rerum necessitatibus delectus perferendis repudiandae nemo.