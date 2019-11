Haselünne. Für ihre erfolgreiche und partnerschaftliche Zusammenarbeit in der gewerblichen Immobilienfinanzierung als Immo-Partner der DZ Hyp hat die Volksbank Haselünne eine Auszeichnung erhalten.

Die DZ Hyp ist eine führende Immobilienbank in Deutschland und Kompetenzcenter für öffentliche Kunden in der Genossenschaftlichen Finanzgruppe der Volksbanken und Raiffeisenbanken. Ihre Kunden und Partner bedient die DZ Hyp mit einem umfassenden Angebot in den vier Geschäftsfeldern Gewerbekunden, Wohnungswirtschaft, Öffentliche Kunden und Privatkunden oder private Investoren.

Helmut Grimm, Direktor im Regionalzentrum Hamburg, überreichte den Vorständen der Haselünner Bank, Gerhard Husmann und Andreas Knief, nach einigen Jahren der intensiven Zusammenarbeit die Auszeichnung. Die Leistungen der Volksbank Haselünne eG auf diesem Geschäftsfeld bezeichnete Grimm als „herausragend“.

Wichtiger Partner für Kunden

„Ich gratuliere dem Team der Volksbank Haselünne zu dieser Leistung und wünsche uns auch für die nächsten Jahre ein stetiges Wachstum und eine von gegenseitigem Vertrauen geprägte Zusammenarbeit“, meinte Grimm in Haselünne. Die Immobilienabteilung der Volksbank Haselünne sei für gewerbliche und private Kunden ein „gesuchter Partner“ nicht nur im Emsland, sondern auch in Löningen, Oldenburg, der Grafschaft Bentheim und auf Borkum.

Zu den Geschäftsfeldern der Immobilienabteilung zähle neben der klassischen Vermittlung von privaten und gewerblichen Immobilien auch die Verwaltung von Mietwohnungen im Rahmen von Hausverwaltungen, beschrieb Grimm das Geschäftsfeld des Haselünner Bankhauses. „Damit ist die Volksbank Haselünne eine der wenigen Banken, die alle Themen rund um die Immobilie sehr erfolgreich für ihre Kunden managt“, so Helmut Grimm abschließend.