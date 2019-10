Haselünne. Der Edeka-Markt Pesch in Haselünne hat mit der Kindertagesstätte St. Ursula eine Kooperation gestartet. Einmal in der Woche beliefert der Lebensmittelmarkt die Kindertagesstätte mit frischem Obst und Gemüse. Dann gibt es für die 137 Kinder und deren Erzieherinnen ein „Fitmacher-Frühstück“.

