Mann wirft in Haselünne Taschenlampe auf vorbeifahrendes Auto CC-Editor öffnen

Symbolfoto: Colourbox

Haselünne. Am Samstagabend ist ein auf der Bödikerstraße in Haselünne zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr gekommen. Ein Spaziergänger warf seine Taschenlampe auf ein ein vorbeifahrendes Auto.