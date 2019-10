Burger und Pommes - dieses Gericht läuft im Imbiss Schomackers von Angelika Hilling besonders gut. Foto: Carola Alge

Haselünne. Vertäfelung, gedimmte gemütliche Beleuchtung, alter Holzventilator an der Decke in der Nähe der Theke, Spielautomat, Schaukasten mit Mini-Lkw, kleine Gemälde, alte Schilder mit Trinksprüchen. Der Imbiss Schomacker in Haselünne hat seinen ganz eigenen Charme. Gute Laune ist hier eine Gabe des Hauses.