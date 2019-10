Reitsport gibt es am kommenden Wochenende in der Reithalle an der Reitanlage in Haselünne-Eltern.Foto: Martin Reinholz

Haselünne. Der Reit- und Fahrverein Haselünne veranstaltet am Samstag, 19. Oktober, und Sonntag, 20. Oktober, ein Springturnier in seiner Reithalle am Reitsportgelände in Eltern. Für das „Late Entry“-Turnier verzeichnen die Veranstalter knapp 700 Nennungen.